Encapuchados forcejearon durante un robo y balearon a un chico de 16 años

Al menos cinco delincuentes armados y con sus rostros cubiertos entraron a robar el sábado a la noche a una vivienda en el barrio 2 de Abril donde se venden bebidas y durante el forcejeo con el dueño de casa efectuaron un disparo que hirió a su hijo de 16 años. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso 0223, el hecho se registró en inmediaciones de las calles Soldado Rodríguez y Crucero Belgrano y quedó al descubierto tras un llamado al 911 que permitió el arribo de personal de la subcomisaría Camet.

Fue trasladado a la guardia del Higa.

Una mujer relató que cuando estaban en el domicilio donde venden bebidas alcohólicas ingresaron cinco sujetos armados y con los rostros cubiertos. “Sostuvo que su pareja forcejeó con uno de los ladrones y que uno de ellos efectuó un disparo que hirió al adolescente de 16 años en el hombro”, dijeron las fuentes consultadas.

Mientras los delincuentes -que usaban ropa oscura- huyeron a pie del lugar con una cantidad no precisada de dinero y un celular, el hombre cargó a su hijo en un auto y lo trasladó de urgencia al Higa.

Fiscal Mariano Moyano.

En el marco de una causa por robo agravado en poblado y en banda y lesiones, personal de Policía Científica realizó distintas tareas en la casa en busca de rastros. Las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano.

El adolescente, que había ingresado lúcido y consciente con una lesión que no reportaba riesgo, será dado de alta en las próximas horas.