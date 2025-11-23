Encapuchados forcejearon durante un robo y balearon a un chico de 16 años
Sucedió el sábado a la noche en el barrio 2 de Abril. Los ladrones escaparon con dinero y un celular. El herido recibió el disparo en el hombro, fue trasladado al hospital y está fuera de peligro.
Al menos cinco delincuentes armados y con sus rostros cubiertos entraron a robar el sábado a la noche a una vivienda en el barrio 2 de Abril donde se venden bebidas y durante el forcejeo con el dueño de casa efectuaron un disparo que hirió a su hijo de 16 años. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y se encuentra fuera de peligro.
De acuerdo a la información a la que tuvo acceso 0223, el hecho se registró en inmediaciones de las calles Soldado Rodríguez y Crucero Belgrano y quedó al descubierto tras un llamado al 911 que permitió el arribo de personal de la subcomisaría Camet.
Una mujer relató que cuando estaban en el domicilio donde venden bebidas alcohólicas ingresaron cinco sujetos armados y con los rostros cubiertos. “Sostuvo que su pareja forcejeó con uno de los ladrones y que uno de ellos efectuó un disparo que hirió al adolescente de 16 años en el hombro”, dijeron las fuentes consultadas.
Mientras los delincuentes -que usaban ropa oscura- huyeron a pie del lugar con una cantidad no precisada de dinero y un celular, el hombre cargó a su hijo en un auto y lo trasladó de urgencia al Higa.
En el marco de una causa por robo agravado en poblado y en banda y lesiones, personal de Policía Científica realizó distintas tareas en la casa en busca de rastros. Las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano.
El adolescente, que había ingresado lúcido y consciente con una lesión que no reportaba riesgo, será dado de alta en las próximas horas.
