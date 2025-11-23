Atacaron a golpes a una chica de 13 años en una plaza y terminó internada

A la espera de la denuncia formal que se hará en las próximas horas y tras el aviso que se dio por protocolo, la policía investiga el ataque que el sábado a la noche sufrió una chica de 13 años en una plaza y que derivó en su internación en el Hospital Materno Infantil.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que la joven fue agredida en una plaza y que presentaba un cefalohematoma. “Fue atendida en la guardia, se hizo tomografía y la misma arrojó que no presentaba complicaciones, por lo que tras estar en observación recibió el alta médica el domingo antes del mediodía”, señalaron.

Hospital Materno Infantil.

La madre adelantó que tras el alta iban a hacer la denuncia policial y que el ataque sería obra de algunas chicas un año mayor que ella que asistirían al mismo establecimiento educativo.

Hasta el momento las autoridades judiciales confirmaron a este medio que no habían recibido actuación alguna por el hecho.