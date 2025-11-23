Un policía retirado baleó a un motochorro menor de edad y evitó que le roben a una joven

Los ladrones armados quisieron robarle sus pertenencias a una chica cuando estaba por cruzar la calle.

Un motochorro de 17 años fue baleado por un policía retirado que salió en defensa de una joven que estuvo a punto de ser asaltada en Hurlingham, zona oeste del conurbano bonaerense. El adolescente recibió dos disparos: uno en el cuello y otro en el estómago y fue trasladado de urgencia al Hospital Posadas, donde fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra internado en sala de terapia intensiva con pronóstico reservado. El otro delincuente logró escapar.

El violento episodio tuvo lugar en el cruce de las calles Bustamante y Mascagni, donde una chica que esperaba cruzar el semáforo fue sorprendida por dos motochorros quienes buscaban quedarse con sus pertenencias. Hubo un forcejeo hasta que apareció el teniente retirado de 53 años, quien intentó defenderla.

"El hombre salió en defensa de la mujer que estaba siendo asaltada. Y uno de los delincuentes le apuntó y le disparó primero", aclaró una de las fuentes de la investigación al sitio Primer Plano, quien sumó que el policía retirado tenía portación legal de su "arma reglamentaria".

Según el parte policial, hubo un enfrentamiento armado que culminó con "la huida de la moto del lugar". A pocas cuadras, la Policía encontró tirada una pistola marca Beretta, que es el arma con el que le habrían disparado al teniente retirado. "En la huída se les debe haber caido o buscaron descartarse del arma", reveló una de las fuentes.

El segundo delincuente logró escapar y es intensamente buscado por las autoridades,

Peritos de Gendarmería hicieron las pericias correspondientes en el lugar. En simultáneo, el joven de 17 años fue trasladado al Hospital Posadas con heridas en el cuello y en el abdomen. Se trataba del motochorro que había sido baleado minutos antes.

"Fue operado de urgencia porque tenía dos disparos y quedó internado en sala de terapia intensiva", confirmaron desde la guardia del Posadas.

Desde la UFI de Responsabilidad Juvenil N°1 de Morón, a cargo del fiscal Guillermo Rodríguez Rey, confirmaron que el joven quedará detenido por "robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego".

Su cómplice está prófugo y es intensamente buscado por la Policía. En tanto, no se elevaron cargos contra el Policía retirado, ya que para la Fiscalía "actuó en legítima defensa".