Una mujer mató a puñaladas a su novio y dijo que lo hizo para defenderse

Una madrugada de extrema violencia se vivió en Parque Barón, Lomas de Zamora, donde una mujer mató a puñaladas a su pareja, un sujeto de 40 años, en una presuntra pelea doméstica.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Alfonsina Storni, a metros del Camino Negro, cuando la Policía bonaerense fue alertada por un llamado de una vecina que advertía sobre una discusión a gritos. La mujer sospechaba que la disputa había alcanzado violencia física.

Al llegar al lugar, los policías hallaron a un hombre con varias heridas punzantes, ya sin signos vitales, tendido en el pasillo de ingreso. La víctima fue identificada como Juan Maximiliano Molina, de 40 años, y presentaba heridas de arma blanca en las costillas y el rostro.

La principal sospechosa es la pareja de la víctima, identificada como Jazmín L.R., quien permanecía en la casa cuando llegaron los uniformados. De forma espontánea, confesó que ella había sido la autora del crimen.

Según dijo, su novio, en estado de ebriedad, la había agredido verbal y físicamente, por lo que tomó un cuchillo de la cocina, de mango negro, y se defendió, causándole las heridas mencionadas.

La mujer fue trasladada de inmediato a una comisaría local y deberá ser indagada por la fiscal Claudia Sánchez, titular de la UFI N°9 de Lomas de Zamora, especializada en Violencia Familiar y Género, quien ordenó peritajes en la escena del crimen, el examen del arma homicida y la toma de testimonios.

En tanto, se espera el resultado preliminar de la autopsia para determinar las lesiones y la mecánica del ataque. Al mismo tiempo, se aguarda el resultado del análisis toxicológico de la víctima y la detenida.

En la propiedad donde ocurrió el homicidio, peritos de la Policía Científica recolectaron elementos de interés, a la vez que se preservó la escena para resguardar las evidencias clave y descartar el ingreso de terceros o la alteración del entorno. Por el momento, no se constataron denuncias previas o antecedentes de violencia de género.