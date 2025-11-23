Rechazaron excarcelar al hombre que decía que su morbo era tener hijos para abusarlos y compartía pornografía infantil

Una pena en expectativa de hasta ocho años y dudas sobre el arraigo mencionado. Esos son los motivos que tuvo en cuenta el Juez de Garantías Juan Tapia para rechazar la excarcelación solicitada por la defensa del hombre de 35 años al que allanaron tres veces en un año y medio por compartir material de abuso infantil.

La detención de A.C. fue ordenada el 18 de noviembre pasado por el Juzgado de Garantías N°4 tras el pedido que hizo la fiscal Graciela Trill en el marco de una detallada investigación que llevó adelante la Unidad Funcional de Intervención Temprana en la Violencia en la Familia y de Género por el delito de distribución de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales.

Elementos secuestrados.

Si bien a criterio del Juez la magnitud de la pena en expectativa no resulta por sí solo un obstáculo para que el imputado transite el proceso en libertad, sostuvo que apenas pasaron un par de días desde la detención y que la investigación se encuentra en pleno desarrollo.

“En razón de los extremos antes valorados estimo que la medida de coerción vigente aparece como proporcional teniendo en cuenta la pena en expectativa que se podría imponer en esta causa. Existe además a mi criterio una posibilidad concreta de que la libertad de C. implique un peligro procesal cierto, por lo que, al menos de momento, corresponde rechazar la pretensión liberatoria instada por la Defensa Oficial”, sostuvo en la resolución a la que accedió este medio.

Los hechos

En julio del año pasado se estableció que el imputado compartió archivos de videos donde se representa el abuso sexual sufrido por una niña menor de 13 años por parte de un adulto a través de la aplicación KIKI. En febrero de este año allanaron la vivienda en cuestión y secuestraron un celular con trece archivos de imagen y uno de video con menores de 18 años dedicados a actividades explícitas o exhibiendo sus genitales a víctimas menores de 13 años.

En el marco de las tareas que llevó adelante el auxiliar letrado Emiliano Fortunato, se estableció que en junio de este año el imputado a través del chat de la red social Instagram volvió a compartir un archivo de video donde se representa el abuso sexual sufrido por una niña menor de 13 años parte de un adulto.

El operativo lo hizo la Policía Federal.

Además de ese material, también se halló una conversación en la aplicación Zangi entre el imputado y una presunta femenina en el que ambos cuentan que entre sus morbos y fantasías se encuentra la idea de “tener hijos para poder abusar sexualmente de ellos”.

El pedido de detención avalado por la Justicia de Garantías se requirió en base a la calificación legal asignada, cuya pena inicia en los cuatro años de prisión, en la reiteración delictiva demostrada por el causante, lo que deviene en una peligrosidad en su accionar, teniendo en cuenta sus referencias en las conversaciones detectadas en el marco de la pericia UFED.