Comprobantes truchos, la nueva maniobra delictiva que preocupa a los comerciantes del centro

Tras el robo, otros comerciantes indicaron que fueron estafados por el mismo ladrón y lo vieron caminando impune por el centro.

Comerciantes se encuentran en alerta por una serie de estafas con billeteras virtuales. El último episodio se dio a conocer en la tarde de este lunes, cuando el dueño de un negocio de indumentaria denunció el robo a 0223 y brindó detalles de la maniobra delictiva que preocupa al centro de Mar del Plata.

El ladrón, que es un joven que ya fue identificado por otros comerciantes de la zona, le comentó a la empleada que buscaba hacerle un regalo a su hermana y a la hora de pagar, exhibió un comprobante falso de Galicia.

Si bien en este caso utilizó esa billetera virtual, lo ha repetido con otras, como puede ser Cuenta DNI, Banco Nación o Mercado Pago, las más populares. Además, señalan que cuando los empleados se dan cuenta de sus intenciones, manifiesta que no tiene internet o que no sabe cómo utilizar la aplicación.

El ladrón, caminando por calle Rivadavia con la bolsa del local estafado.

En cuanto al hecho de este lunes, el sujeto mostró un comprobante trucho, alegó que había demoras en las transferencias y se llevó dos prendas valuadas en 100.000 pesos. A los minutos, al ver que no se efectuaba el pago, la empleada alertó a trabajadores del centro y descubrió que no era la única afectada.

Además, según advirtieron, el delincuente continuó paseando por el centro con la bolsa del local y a pesar de que denunciaron a las autoridades, les comunicaron que no podían actuar hasta después de las 24 horas.

La indignación es tal que Germán, el damnificado de esta tarde, le expresó a este medio que "la policía que estuvo en el local dice que hasta que no pasan 24 horas no pueden hacer nada" y en un tono de enojo, reclamó que la parece "una estupidez" y que "no tiene sentido".

Por último, cuestionó: "Si estoy diciendo que tengo un grupo donde ya todo el mundo lo conoce y el pibe anda caminando como si nada por el medio del centro. Suena medio absurdo, pero es como como se manejan. Se ven malas caras, todo el tiempo te enterás que pasó algo cerca y está muy bravo".