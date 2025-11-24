Fue a la casa de la ex a dejar unas llaves, lo atacaron a golpes y terminó internado

La policía y la Justicia investigan el ataque que sufrió el jueves pasado en el barrio Las Américas un joven de 18 años y que permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Fue personal del Destacamento policial que funciona en el hospital el que dio aviso del ingreso de un joven consciente, no lúcido y con traumatismo encéfalo craneal. “Tuvo un ingreso a quirófano y permanece internado”, dijeron las fuentes consultadas.

Las fuentes consultadas por 0223 señalaron que el personal ubicó al padre de la víctima que dijo que el ataque ocurrió en la zona de la ruta 88 e Irala. Allí vive la ex de la víctima, con quien tienen un hijo en común, y que al acercarse para entregarle un juego de llaves fue agredido por la actual pareja de la mujer.

“Lo golpearon con un objeto contundente en la cabeza y luego le pegaron algunas patadas hasta que desde un taller ubicado en las inmediaciones llamaron al 911”, agregaron.

La familia del joven denunció el hecho en la comisaría decimosexta y las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía a cargo de Romina Díaz.