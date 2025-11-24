Entraron a los tiros, lo golpearon y le robaron diez millones de pesos

Los operativos se llevaron a cabo en los domicilios ubicados en calle 17 casi 94, calle 15 casi 95 y calle 96 casi 15.

Dos de los tres sujetos acusados de golpear a un panadero en Miramar durante un robo el pasado viernes y sustraer diez millones de pesos fueron aprehendidos por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), mediante la realización de tres allanamientos en esa localidad.

El viernes, minutos después de las 21, personal policial llegó a una vivienda en calle 37 al 3000, donde un panadero de 44 años denunció el ingreso de tres delincuentes armados que efectuaron un par de disparos, lo golpearon de un culatazo y robaron el dinero, un iPhone y las llaves de la camioneta.

Por el robo hay dos detenidos, de 23 y 30 años, y buscan dar con el tercer implicado.

A partir de los datos recabados por personal de la Sub DDI Miramar, se estableció que los delincuentes huyeron a pie por calle 62 a 39 y de ahí a calle 37. Al lugar del hecho habían llegado a bordo de un Citroen C4 o similar y en las filmaciones notaron que los tres estaban armados y que uno de ellos presentaba una manera singular de caminar, parecida a una renguera.

Con el resto de los datos incorporados a la causa, el fiscal Ramiro Anchou solicitó tres órdenes de allanamiento y detención que fueron avaladas por la Justicia de Garantías, y se realizaron en los domicilios ubicados en calle 17 casi 94, calle 15 casi 95 y calle 96 casi 15.

En la violenta entradera se llevaron diez millones de pesos, un iPhone y las llaves de la camioneta.

En los procedimientos aprehendieron a dos sujetos de 23 y 30 años, secuestraron dos celulares, prendas de vestir empleadas en el hecho, zapatillas y documentación del sujeto que permanece prófugo.

Los dos detenidos quedaron alojados en el Unidad Penal N°44 de Batán y este martes serán trasladados a Tribunales para prestar declaración.