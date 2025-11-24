Se entregó uno de los ladrones que entraron a la casa de Valeria Mazza: es menor y mató a un joven a los 15

Uno de los ladrones que entró a robar en la casa de Valeria Mazza se entregó en la comisaría de San Isidro. El joven, de 17 años, ya tenía un largo prontuario: a los 15 cometió un homicidio y dos años más tarde baleó a otra persona en un intento de asesinato. Además, cuenta con antecedentes por robo.

El delincuente, cuyas iniciales son P. A., había quedado registrado en las cámaras de seguridad durante el asalto. Tras una serie de allanamientos ordenados por el fiscal Patricio Ferrari, el joven decidió presentarse ante la policía.

Ahora permanece alojado en un centro bajo el régimen penal juvenil y si bien es punible por su edad, no será trasladado a una cárcel común. La causa está en manos de un juez de menores.

El hecho ocurrió el miércoles pasado al mediodía en Monte Grande al 1500, pleno barrio Las Barrancas, una de las zonas más exclusivas de San Isidro. Un grupo de cinco jóvenes -dos de 17, dos de 18 y uno de 19 años- llegó hasta la puerta de la propiedad haciéndose pasar por cortadores de pasto.

En cuestión de minutos, saltaron el portón y accedieron al terreno. Una de las hijas de Valeria Mazza, que estaba acompañada por una amiga y dos empleados, advirtió la presencia de los intrusos y comenzó a gritar. Los delincuentes escaparon de inmediato, pero uno de ellos fue captado por las cámaras corriendo con una mochila en la mano, que luego tiraron en la entrada de la casa.

Previamente, las autoridades habían encontrado la ropa utilizada el día del intento de robo.

La Policía de San Isidro realizó ocho allanamientos en busca de los sospechosos. En los operativos, encontraron la ropa que los comprometería, la misma con la que quedaron filmados durante el robo.

En el caso de P. A., se informó que tiene un prontuario delictivo grave: a los 15 años mató a una persona y, dos años después, baleó a otra en una tentativa de homicidio. Su carrera delictiva arrancó siendo menor de edad y suma varios antecedentes por robo.

Por su edad, el joven quedó alojado en un centro especializado para menores punibles, bajo la supervisión de un juez de menores. No irá a una cárcel común, pero enfrenta cargos graves por su participación en el asalto y por sus antecedentes. Mientras tanto, la Policía busca dar con el resto de la banda.