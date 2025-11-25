Buenas noticias: se conoció la identidad del hombre que estaba perdido en el centro de Mar del Plata

Luego de la difusión de su imagen, aparecieron allegados del hombre que estaba perdido en el centro de Mar del Plata y que por problemas de salud, no recordaba su nombre ni apellido.

Fuentes oficiales informaron a 0223 que minutos antes del mediodía se acercaron a la comisaría segunda unas personas que permitieron develar porqué el sujeto –de entre 50 y 60 años- estaba perdido.

“Se había retirado sin el alta médica de una clínica de la zona”, señalaron a este medio.

Para preservar sus datos, no se difundió sus datos personales y las autoridades policiales permitieron que el hombre pudiera volver a la internación hospitalaria.

Más temprano este medio difundió un pedido solidario para dar con sus familiares, debido a que poseía dificultades para hablar y recordar su identidad: esta mañana se encontraba desorientado y no supo brindar su nombre ni apellido a las autoridades. “Está perdido, no tiene conocimiento de quién es, intenta comunicarse pero tiene dificultad en el habla, también tiene dificultad para caminar. Cualquier dato ayudaría”, expresaron en su momento.

Lectores que tomaron contacto con este medio, advirtieron que el sujeto había sido visto días atrás deambulando por la avenida Colón y Entre Ríos. “Estaba desorientado y se agarraba de las paredes”, comentaron.