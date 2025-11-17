Buscan donaciones para un joven marplatense al que le hicieron un trasplante pulmonar y pelea por su vida

La esperanza de vida del joven es del 2%, según el parte médico.

Buscan donaciones para ayudar a Alejo, un joven marplatense de 20 años al que el martes pasado le realizaron un trasplante pulmonar en Buenos Aires y se encuentra peleando por su vida.

Según contaron allegados de su familia a 0223, su estado es delicado, ya que la intervención no salió como esperaban y la esperanza de vida pasó del 10 al 2 por ciento, "dicho por el parte médico".

La operación, que duró 12 horas, se realizó en la Fundación Favaloro y el joven es acompañado por su familia, que se encarga de costear alojamiento, comida, movilidad y todo lo que conlleva atravesar esta difícil situación.

Desde pequeño, Alejo fue diagnosticado con hipertensión pulmonar.

Por ese motivo, la familia brindó el alias "juande38" en busca de una ayuda por parte de la comunidad y de este modo, aunque sea solventar una parte de los grandes gastos que implica la intervención e internación de Alejo.

El marplatense fue internado hace tres meses, pero en realidad desde pequeño lo diagnosticaron con hipertensión pulmonar, hasta que fue operado la semana pasado.