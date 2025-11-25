Aprehendieron al chofer del micro que volcó en la Ruta 2: "No se dieron cuenta hasta que se cayó"

Continúa el operativo de rescate en la Autovía 2, luego del lamentable siniestro que terminó con dos mujeres fallecidas. El micro, que despistó al ingresar en la curva por causas que se investigan, trasladaba a los participantes de un congreso que se iba a desarrollar hoy en Mar del Plata.

Germán Vera Tapia, fiscal que entiende en la causa, dijo que "los testigos no se dieron cuenta (del accidente) hasta que se cayó (el colectivo)". Luego de hablar con los sobrevivientes, manifestó ante la prensa que solamente tres personas salieron ilesas. "Hay dos mujeres fallecidas y el resto internados", confirmó.

El fiscal Germán Vera Tapia.

Los heridos, algunos de gravedad, fueron trasladados a diferentes nosocomios ubicados en Coronel Vidal, General Pirán y hasta en Mar del Plata, llegando al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). Las personas que viajaban en el colectivo salieron cerca de la medianoche de la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Llegan heridos trasladados al Higa. Foto archivo: 0223.

El micro circulaba en sentido hacia Mar del Plata, cuando por causas que se investigan perdió el equilibrio, despistó en una curva y terminó volcando. Fue en el kilómetro 325 de la ruta, a la altura de la localidad de General Pirán, en el partido bonaerense de Mar Chiquita.

Qué le pasó al chofer y por qué lo aprehendieron

La investigación toma pruebas, testimonios y brinda información paulatinamente a la prensa. Según comunicó el fiscal, con respecto al conductor profesional, "la prueba de alcoholemia resultó negativa y se le hará el examen toxicológico de sangre". Mientras tanto, el chofer fue aprehendido.

Otra de las aristas pasa por el descanso del hombre que manejaba, lo cual corroborarán con la empresa de micros. La policía científica analiza las huellas en el lugar del siniestro, buscando el motivo por el cual no dobló en la curva. El chofer fue aprehendido bajo la carátula por homicidio culposo.