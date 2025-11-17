Sortean un autobomba para ampliar un hogar de niños en Mar del Plata: cómo participar
La iniciativa solidaria impulsada por Matías Páez busca recaudar fondos para la Fundación Civil Benaia, que alberga a 25 bebés de entre 0 y 2 años. Además, donarán $5 millones a un cuartel de bomberos elegido por la gente.
Una original campaña solidaria comenzó a circular en redes sociales y ya despierta la atención de todo el país. Matías Páez, un marplatense apasionado por los autos antiguos, decidió organizar un sorteo benéfico con un premio tan inusual como emotivo: un autobomba americano LaFrance modelo 1971 completamente restaurado.
El objetivo es recaudar fondos para ampliar el Hogar de Niños Manasés, perteneciente a la Fundación Civil Benaia de Mar del Plata, que actualmente brinda contención y alojamiento a 25 bebés de entre 0 y 2 años. “El sorteo es totalmente sin fines de lucro. Todo lo recaudado será destinado a mejorar las instalaciones del hogar”, explicó Páez, quien difunde la iniciativa a través de su cuenta de Instagram @fifty.one51.
Además, el gesto solidario tiene un segundo componente: un cuartel de bomberos del país, elegido por la gente, recibirá una donación de 5 millones de pesos. “La idea es que esta movida también sirva para reconocer y apoyar el trabajo de los bomberos voluntarios, que siempre están presentes en cada emergencia”, destacó el organizador.
“Me ayudan con un corazón”, escribió en su publicación original, que rápidamente fue compartida por cientos de usuarios marplatenses.
Por su lado, el bono tiene un valor de $10.0000 y el ganador, que se sorteará el próximo 20 de enero, podrá elegir entre el autobomba o la suma de $15.000.000.
El sorteo ya generó repercusión en distintas provincias y también mensajes de apoyo desde Chile y Brasil, según comentó Páez. Quienes deseen colaborar o participar pueden encontrar toda la información en su perfil de Instagram, donde comparte avances, fotos del autobomba y los detalles de la campaña, o también escribir al 2236687998 vía WhatsApp.
