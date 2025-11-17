Sortean un autobomba para ampliar un hogar de niños en Mar del Plata: cómo participar

El bono tiene un valor de 10 mil pesos y al adquirirlo, se puede elegir un cuartel de bomberos del país para que reciba la importante suma de dinero.

Una original campaña solidaria comenzó a circular en redes sociales y ya despierta la atención de todo el país. Matías Páez, un marplatense apasionado por los autos antiguos, decidió organizar un sorteo benéfico con un premio tan inusual como emotivo: un autobomba americano LaFrance modelo 1971 completamente restaurado.

El objetivo es recaudar fondos para ampliar el Hogar de Niños Manasés, perteneciente a la Fundación Civil Benaia de Mar del Plata, que actualmente brinda contención y alojamiento a 25 bebés de entre 0 y 2 años. “El sorteo es totalmente sin fines de lucro. Todo lo recaudado será destinado a mejorar las instalaciones del hogar”, explicó Páez, quien difunde la iniciativa a través de su cuenta de Instagram @fifty.one51.

Además, el gesto solidario tiene un segundo componente: un cuartel de bomberos del país, elegido por la gente, recibirá una donación de 5 millones de pesos. “La idea es que esta movida también sirva para reconocer y apoyar el trabajo de los bomberos voluntarios, que siempre están presentes en cada emergencia”, destacó el organizador.

El sorteo se llevará a cabo el 20 de enero y el ganador se dará a conocer por la cuenta de Instagram @fifty.one51.

“Me ayudan con un corazón”, escribió en su publicación original, que rápidamente fue compartida por cientos de usuarios marplatenses.



Por su lado, el bono tiene un valor de $10.0000 y el ganador, que se sorteará el próximo 20 de enero, podrá elegir entre el autobomba o la suma de $15.000.000.

El sorteo ya generó repercusión en distintas provincias y también mensajes de apoyo desde Chile y Brasil, según comentó Páez. Quienes deseen colaborar o participar pueden encontrar toda la información en su perfil de Instagram, donde comparte avances, fotos del autobomba y los detalles de la campaña, o también escribir al 2236687998 vía WhatsApp.