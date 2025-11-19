Sigue el misterio por la madre e hija desaparecidas hace más de una semana y convocan una marcha

El caso no sólo conmueve a los familiares involucrados, sino que el misterio ocupa y preocupa a los vecinos del barrio donde residían Marisa y Ángeles, su hijita de 4 años. Esta tarde concentrarán frente a la Municipalidad y pedirán apoyo desde las 18.30, con el objetivo de que se refuercen los canales de búsqueda.

"Una de las cámaras de los vecinos da a la puerta de ella y hay otra en la esquina de la plaza del barrio Autódromo, pero nos dicen que todavía no las vieron", le dijo a 0223 Camila, sobrina de Marisa Pereyra (49 años). Los familiares creen que con una estrategia que tenga la coordinación de la seguridad municipal pueden acceder a un mejor rastreo de la situación previa a la desaparición.

"Si alguien la ve o sabe algo, por favor que se comunique al 911 o al 2233553922", agregó Camila. "Vimos que estaba todo ordenado, la cama estaba como si hubiera dormido sola sin la nena. Es raro porque cuando tenés un hijo la casa no está tan ordenada... es todo muy raro", agregó.

El lunes los vecinos del barrio Autódromo se reunieron en Virrey del Pino al 1400, domicilio de las desaparecidas, y hoy extenderán su reclamo junto a la comunidad marplatense en la cuadra del Palacio Municipal.