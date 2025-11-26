Tragedia en la ruta 2: el chofer se negó a declarar y pidieron que quede detenido

El chofer del colectivo que el martes a la mañana volcó a la salida de una curva en el kilómetro 325 de la autovía 2 y provocó la muerte de dos pasajeras se negó a declarar hace instantes y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Acompañado por miembros de la Defensoría Oficial N°2, el chofer de la empresa New Bus no quiso dar su versión de los hechos ante el fiscal de Delitos Culposos German Vera Tapia.

La fiscalía pidió al Juzgado de Garantías N°2 que convierta la aprehensión en detención en orden al delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente de vehículo automotor calificada por ser más de una víctima en concurso ideal con lesiones culposas agravadas.

El martes por la tarde su compañero declaró que estaba durmiendo al momento del siniestro porque había conducido la primera parte del viaje.

El chofer del micro New Bus se negó a declarar. Foto: 0223.

“Cambiaron de posición en Lezama, el imputado hizo una parada de cuarenta minutos en el parador ubicado a la vera de la ruta en Castelli y allí siguió su marcha, por lo que él se quedó dormido”, sostuvo según las fuentes judiciales consultadas por 0223.

Tal como se informó, en una primera instancia no se encontraron elementos que permitan suponer la participación de otro vehículo en el siniestro, no se hallaron frenadas en el lugar y se constató el faltante de dos carteles que habrían sido arrollados por la unidad antes del vuelco. “Una de esas estaba bajo la unidad y quedó al descubierto cuando lo pusieron sobre sus cuatro ruedas”, agregaron.

Las pruebas de alcoholemia realizadas al imputado por homicidio culposo y a su compañero –sobre quien no pesa cargo alguno- dieron resultado negativo y se aguarda el examen toxicológico de las muestras de sangre extraídas.