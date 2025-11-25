Tragedia en la ruta 2: el chofer declarará el jueves y su compañero estaba durmiendo al momento del vuelco

No encontraron elementos que permitan suponer la participación de otro vehículo en el siniestro de la ruta 2.

El fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia le pidió al Juzgado de Garantías N°2 postergar 24 horas la declaración del chofer del colectivo que el martes a la mañana volcó a la salida de una curva en el kilómetro 325 de la autovía 2 y provocó la muerte de dos pasajeras. Seguirá internado con custodia policial en condición de aprehendido hasta que pueda dar su versión de los hechos.

Por su lado, el otro chofer de la empresa New Bus fue trasladado a Mar del Plata y hace instantes prestó declaración en la sede de la fiscalía. Dijo que estaba durmiendo al momento del siniestro porque había conducido la primera parte del viaje.

“Cambiaron de posición en Lezama, el imputado hizo una parada de cuarenta minutos en el parador ubicado a la vera de la ruta en Castelli y allí siguió su marcha, por lo que él se quedó dormido”, sostuvo según las fuentes judiciales consultadas por 0223.

Tal como se informó, en una primera instancia no se encontraron elementos que permitan suponer la participación de otro vehículo en el siniestro, no se hallaron frenadas en el lugar y se constató el faltante de dos carteles que habrían sido arrollados por la unidad antes del vuelco. “Una de esas estaba bajo la unidad y quedó al descubierto cuando lo pusieron sobre sus cuatro ruedas”, agregaron.

En el hecho murieron dos pasajeras y nueve personas siguen internadas.

Las pruebas de alcoholemia realizadas al imputado por homicidio culposo y a su compañero -sobre quien no pesa cargo alguno- dieron resultado negativo y se aguarda el examen toxicológico de las muestras de sangre extraídas.

Mientras que la mayoría de los heridos trasladados a los efectores de salud de General Pirán y Coronel Vidal ya tuvieron el alta médica, en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) permanecen nueve personas internadas. “A las tres trasladadas iniciales desde la propia ruta, se sumaron el resto del segundo establecimiento, pero todos tienen una buena evolución”, aseguraron fuentes oficiales.

El resto de los pasajeros fue trasladado a Mar del Plata para que pudieran cambiarse, acomodar las pertenencias y definir el regreso a sus localidades de origen.