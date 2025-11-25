Micro volcado en ruta 2: hay 9 pasajeros internados en el Higa de Mar del Plata

Al menos nueve pasajeros de los 56 que viajaban en el micro que volcó este martes en la ruta 2 camino a Mar del Plata se encuentran hospitalizadas en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Oscar Alende.

Fuentes oficiales indicaron a 0223 que varios de ellos se encuentran en estado de "gravedad media" y no se descartan nuevos traslados de hospitales de Coronel Vidal, a donde fueron trasladados otros pasajeros. "Están todos en evaluación", afirmaron.

Desde la dirección del Higa se encuentran diagramando una red de contención para las familias de las víctimas, teniendo en cuenta que se trata de residentes del oeste del Gran Buenos Aires que no tienen un lugar para pernoctar en Mar del Plata.

En este marco, el chofer del micro de la empresa de turismo New Bus también se encuentra internado, aunque fuera de peligro. Su defensa oficial solicitará postergar la declaración hasta el jueves después de que el fiscal Germán Vera Tapia dispusiera su aprehensión, mientras que el acompañante prestaría declaración como testigo.

Tal como se informó, el chofer arrojó resultado negativo en el control de alcoholemia y fue aprehendido en el marco de una causa por el delito de homicidio culposo. En los próximas horas se esperan los resultados de la pericia toxicológica para intentar determinar qué fue lo que causó el accidente.

El accidente sucedió alrededor de las 8 a la altura del kilómetro 325 de la Autovía 2, en inmediaciones de Coronel Vidal, cuando por motivos que son materia de investigación la unidad despistó y volcó. Como resultado, el siniestro dejó como saldo dos mujeres fallecidas y decenas de heridos.

El ómnibus, proveniente de las localidades de Morón, Moreno y Ciudadela, transportaba a 56 pasajeros - entre ellos el Padre Francisco "Paco" Oliveira - que viajaban a Mar del Plata para participar del 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular, al cual asistiría el gobernador Axel Kicillof.