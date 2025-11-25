Salvarezza sobre el trágico vuelco en ruta 2: "Estamos conmocionados"

Lo que iba a ser un gran congreso de trabajo con asistentes de toda la provincia en Mar del Plata se transformó en un lugar de dolor e incertidumbre. El 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular a desarrollarse en el Hotel Provincial quedó suspendido luego de la tragedia ocurrida en la Ruta 2, con el vuelco de un micro que terminó con la vida de (al menos) dos personas asistentes a la convención.

En el lugar esperaban autoridades del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu), uno de los organizadores del evento, junto con funcionarios del Gobierno bonaerense y representantes políticos provinciales. Uno de ellos fue Roberto Salvarezza, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y exministro de Ciencia y Tecnología, quien se refirió al trágico hecho.

El vuelco ocurrió en la Ruta 2 a la altura de General Pirán. Foto: 0223.

"Es un momento muy difícil para todos nosotros. Teníamos muchas expectativas para poder desarrollar un tema tan importante, como son el hábitat y el territorio, pero la verdad es que esto ha sido un golpe demoledor", describió.

"Los compañeros y compañeras han sufrido un accidente muy grave y estamos todos muy tocados, tenemos una gran conmoción todos aquellos que veníamos a participar; hay mucha desazón y tristeza", sostuvo.

Los hechos

El ómnibus de turismo de la empresa New Bus viajaba con 56 pasajeros a bordo, que venían a Mar de Plata de las localidades de Morón, Moreno y Ciudadela. Por razones que aún se investigan, se generó un despiste y producto del vuelco, al menos 15 pasajeros fueron trasladados al Hospital de Coronel Vidal, mientras que otros dos llegaron hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata, donde se encuentran con pronóstico reservado.

A raíz del siniestro vial dos mujeres fallecieron y uno de los choferes fue aprehendido, acusado de homicidio culposo.