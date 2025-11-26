Tragedia en la ruta 2: en total ingresaron 14 heridos “de gravedad media” pero la mayoría fueron dados de alta

A 24 horas de la tragedia de la ruta 2, aún hay pasajeros que se encuentran internados con distintas lesiones, aunque afortunadamente ninguna es de extrema gravedad.

En los primeros momentos del accidente fatal, se supo que en el micro que se dirigía a Mar del Plata con pasajeros que iban al Congreso de Hábitat donde iba presentarse el gobernador Axel Kicillof -que al final fue suspendido por la tragedia- se cobró la vida de dos mujeres y dejó 9 heridos.

El tremendo accidente ocurrió cerca de las 8 del martes, en una Autovía 2 que a esa hora tenía un tránsito normal, tras el exitoso fin de semana turístico extralargo: un micro de una empresa de turismo circulaba en sentido hacia Mar del Plata, cuando por causas que se investigan se despistó en una curva y terminó volcando sobre el kilómetro 325, a la altura de la localidad de General Pirán, en el partido de Mar Chiquita.

Esta mañana desde el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) informaron a 0223 que en la tarde del martes “ingresaron 5 personas más y llegaron a ser 14 pacientes en estado de gravedad media”, pero llevaron tranquilidad al afirmar que “ninguno con una condición de riesgo de vida”.

En ese marco, señalaron que en las últimas horas muchos fueron dados de alta. “Ahora nos quedan 2 pacientes nada más, que tienen un golpe en la cabeza uno y otro en el pecho. Siguen en observación pero están fuera de peligro. Más temprano que tarde se les dará el alta”, indicaron.

El siniestro fatal ocurrió sobre el kilómetro 325 de la Autovía 2.

El chofer quedó detenido y su compañero estaba durmiendo

Minutos después del luctuoso siniestro, el chofer de la empresa New Bus quedó detenido y declarará mañana jueves. En tanto que el chofer acompañante estaba dormido al momento del despiste. “Cambiaron de posición en Lezama, el imputado hizo una parada de cuarenta minutos en el parador ubicado a la vera de la ruta en Castelli y allí siguió su marcha, por lo que él se quedó dormido”, sostuvo según las fuentes judiciales consultadas por 0223.

Tal como se informó, en una primera instancia no se encontraron elementos que permitan suponer la participación de otro vehículo en el siniestro, no se hallaron frenadas en el lugar y se constató el faltante de dos carteles que habrían sido arrollados por la unidad antes del vuelco. “Una de esas estaba bajo la unidad y quedó al descubierto cuando lo pusieron sobre sus cuatro ruedas”, agregaron.