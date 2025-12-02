Tragedia en la ruta 2: liberaron al chofer del colectivo y aguardan las pericias

A una semana del vuelco de un colectivo en el kilómetro 325 de la autovía 2 en el que murieron dos mujeres y una veintena de pasajeros sufrieron heridas de distintas consideración, la Justicia de Garantías dispuso la excarcelación del chofer tras el pedido que hizo su defensa.

El chofer de la empresa New Bus había quedado aprehendido tras el siniestro y luego del pedido del fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia se había convertido la medida en detención y se ordenó su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Lo resolvió la Justicia de Garantías.

Sin embargo, tras el pedido formulado por la defensa, el Juzgado de Garantías N°2 ordenó la excarcelación de Héctor Giurliddo que seguirá imputado como autor del delito homicidio culposo agravado por conducción imprudente de vehículo automotor calificada por ser más de una víctima en concurso ideal con lesiones culposas agravadas.

En su única presentación en Tribunales y acompañado por miembros de la defensa oficial, el conductor de 48 años no quiso dar su versión de los hechos. El que sí declaró fue su compañero que relató que estaba durmiendo al momento del siniestro ya que habían cambiado de posición en la localidad de Lezama.

Ocurrió el martes pasado.

Tal como se informó, en una primera instancia no se encontraron elementos que permitan suponer la participación de otro vehículo en el siniestro, no se hallaron frenadas en el lugar y se constató el faltante de dos carteles que habrían sido arrollados por la unidad antes del vuelco. Una de esas estaba bajo la unidad y quedó al descubierto cuando lo pusieron sobre sus cuatro ruedas.

Las pruebas de alcoholemia realizadas al imputado por homicidio culposo y a su compañero –sobre quien no pesa cargo alguno- dieron resultado negativo y se aguarda para el próximo jueves el examen toxicológico de las muestras de sangre extraídas.