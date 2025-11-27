Acusaba de violento, acosador, y adicto al ex por las redes: deberá pagarle casi dos y millones y medio de pesos

La Justicia Civil y Comercial de Mar del Plata condenó a una mujer a pagarle casi dos millones y medio de pesos por daños y perjuicios a la ex pareja a la que acusó de violento, adicto, acosador, ladrón y psicópata a través de redes sociales y escraches públicos.

La Jueza Daniela Basso dio por probado que durante varios años M.L.A. difamó y hostigó a A.N.Z. en distintas publicaciones y que los hechos controvertidos radican en la afectación que habría sufrido el actor en su buen nombre y honor por los dichos, publicaciones y conductas agraviantes efectuados por la demandada.

Lo hostigaba vía redes sociales.

Para la magistrada se pudo probar que la mujer realizó las o, que el contenido de las mismas era falso, que las publicaciones causaron perjuicios al honor del demandante, que causaron padecimientos psíquicos y psicológicos, que hostigó de diferentes maneras al actor y su familia, que continúa hostigando y agraviando al actor y su familia y “que es la única responsable por la promoción de los presentes actuados y que debe indemnizar los perjuicios causados”.

Las publicaciones que la mujer hacía en redes sociales eran a través de la cuenta de su emprendimiento comercial y el tenor de las mismas fue certificado por un escribano público tras el pedido de A.N.Z. De manera simultánea, las diferencias entre la demandada y el demandante también tuvieron su camino con una serie de denuncias en la Justicia de Familia, muchas de ellas desestimadas.

Más allá de las notificaciones remitidas, la mujer no respondió y fue declarada en rebeldía mientras se probaba con distintas pericias que el hombre desarrolló un trastorno de adaptación con ansiedad persistente, ligado al hostigamiento y a las denuncias falsas.

Lo resolvió el Juzgado Civil y Comercial N°7.

La perito describió un deterioro emocional, afectación en su vida laboral y un estado de irritabilidad, preocupación y angustia constantes. En base a las pruebas reunidas, el Juzgado entendió que el daño al honor y a la salud emocional del actor quedó demostrado y que la demandada debe indemnizarlo.

En la sentencia a la que accedió 0223 la Jueza Basso hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios y condenó a M.L.A. a pagarle $2.489.952 más los intereses determinados dentro del plazo de diez días de quedar firma la presente.