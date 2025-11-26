Preventiva para el violador que salió de la cárcel y al mes volvió a abusar a una mujer

En sintonía con el pedido que hizo la Unidad Funcional de Instrucción N°7, la Justicia de Garantías convirtió en prisión preventiva la detención del sujeto de 45 años acusado de violar a una feriante de Plaza Rocha y que fue detenido cuando intentaba escapar en un campo en la ciudad de Balcarce.

A partir de la decisión de la Jueza Rosa Frende, el imputado por abuso sexual agravado con acceso carnal seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán mientras avanza la investigación a cargo del fiscal Carlos Russo.

Como se informó en su momento, Sergio Lucero había sido condenado a nueve años de prisión tras un debate que se realizó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 en 2018. La pena impuesta tenía vencimiento el 29 de enero del año próximo.

Tal como adelantó este medio, los dos abusos se dieron entre el 23 y 24 de octubre pasado: el primero fue en un domicilio particular del barrio Jorge Newbery al que Lucero llevó a la mujer que conoció en un puesto de la feria que funciona en Plaza Rocha y el segundo en el domicilio de la víctima cuando la llevó de regreso.

El abuso fue de tal violencia que la víctima debió ser intervenida quirúrgicamente. “Fue abusada por vía oral, vaginal y anal e incluso los profesionales sacaron objetos extraños de su vagina”, aseguraron las fuentes consultadas.

En su única presentación en Tribunales y asesorado por el defensor oficial Cristian Rajuán, el abusador reincidente se negó a declarar.