"No busco protagonismo": la DJ marplatense que vinculan con Demichelis hizo su descargo
En su cuenta de Instagram, la artista se expresó acerca de la mediatización de su figura con el foco puesto en un supuesto romance.
La DJ marplatense Stephie Moreno rompió el silencio tras la polémica que se instaló en un programa de televisión. Allí dieron cuenta de una relación con Martín Demichelis, actualmente separado de Evangelina Anderson, ruptura que se habría concretado por el vínculo del entrenador con la artista.
"No busco protagonismo en titulares que desvían lo que realmente soy", descargó en una historia de Instagram, donde escribió sobre un video de TikTok que la muestra tocando en fiestas. "Hoy me encuentro envuelta en rumores que nada tienen que ver conmigo ni con lo que construí con tanto trabajo", dejó en claro.
Según contó Pepe Ochoa en LAM (América), la infidelidad ocurrió en México, durante unos meses en los que Demichelis quedó completamente hechizado por Stephie, una joven que actualmente está instalada en Europa.
Al respecto, la artista marplatense respondió en Instagram: "Ojalá siempre se hable más fuerte de lo que uno construye con amor... que de lo que inventan con rumores". Su mensaje llegó luego de que una azafata haya reconocido públicamente un affaire con el ex futbolista de River y la Selección Argentina.
