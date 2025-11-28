Programación y árbitro confirmado para la definición del Clausura
Banfield y Quilmes juegan la final en el "José María Minella", buscando el título y el pasaje a la final anual donde espera Atlético Mar del Plata. Ariel Mustafá, el encargado de impartir justicia.
28 de Noviembre de 2025 11:08
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Liga Marplatense de Fútbol dio a conocer el horario y el árbitro para la gran final del Torneo Clausura "Juan Quesada" que disputarán Banfield y Quilmes el sábado en el José María Minella.
La cita será a las 16 y el elegido para impartir justicia es uno de los árbitros de mayor recorrido y con mejor rendimiento del fútbol marplatense: Ariel Mustafá. El juez principal estará acompañado desde las líneas por Diego Luxen y Jonathan Oliver, mientras que Manuel Debrina será el cuarto árbitro.
Además, dos horas antes, la Sexta División también dirimirá su campeón. Ahí estarán cara a cara Alvarado y Once Unidos, con el arbitraje de Gustavo Sampietro.
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar