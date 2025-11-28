Programación y árbitro confirmado para la definición del Clausura

Ariel Mustafá será el encargado de impartir justicia entre Banfield y Quilmes.

La Liga Marplatense de Fútbol dio a conocer el horario y el árbitro para la gran final del Torneo Clausura "Juan Quesada" que disputarán Banfield y Quilmes el sábado en el José María Minella.

La cita será a las 16 y el elegido para impartir justicia es uno de los árbitros de mayor recorrido y con mejor rendimiento del fútbol marplatense: Ariel Mustafá. El juez principal estará acompañado desde las líneas por Diego Luxen y Jonathan Oliver, mientras que Manuel Debrina será el cuarto árbitro.

Además, dos horas antes, la Sexta División también dirimirá su campeón. Ahí estarán cara a cara Alvarado y Once Unidos, con el arbitraje de Gustavo Sampietro.

