Dolor en el fútbol marplatense: falleció "La Pepa" Irazoqui, referente de Alvarado y que jugó en Boca

"La Pepa" Irazoqui con la camiseta de Boca ni más ni menos que con Hugo Orlando Gatti, con quien compartió equipo en el "xeneize".

El fútbol local está de luto. Más temprano el jueves, se confirmó que José Luis Irazoqui estaba muy delicado en el HIGA y, por la tarde, llegó la noticia de que había fallecio a los 61 años. La "Pepa", como lo conocían todos, dejó su huella en Mar del Plata en Alvarado, pero además es uno de los futbolistas de la ciudad que jugó en Boca Juniors.

Surgido del Huracán local, debutó en Primera en 1979 y comenzó su carrera que, en 1982, lo llevó a ser observado en Boca donde la rompió en la prueba hizo cuatro goles y fue contratado por el "xeneize", donde completó su etapa formativa para debutar en el equipo mayor en la primera fecha del Nacional 1985, ante Altos Hornos Zapla en Jujuy, de la mano ni más ni menos que de Alfredo Di Stéfano. En el club de la Ribera también lo dirigieron César Luis Menotti y el "Pato" José Pastoriza. En total, entre oficiales y amistosos, jugó 42 partidos con la camiseta azul y oro y marcó seis goles.

El sitio Historia de Boca, lo definió como un "volante izquierdo, elegante para manejar la pelota y de buena pegada. Tuvo su mejor momento en el torneo 85/86, donde metió 5 goles en las primeras nueve fechas". Su carrera continuó en el ascenso con Tigre, Villa Dálmine y Colón de Santa Fe.

En la temporada 1991/92 volvió a la ciudad para jugar en Alvarado con quien llegó a la recordada final del Torneo del interior que perdió ante Arsenal de Sarandí. En ese mismo año, dio la vuelta olímpica con el "torito" en el certamen local.

Tras un breve paso por River de Mar del Plata, volvió al club de Jara y Peña con quien disputó los Torneos Argentinos A, para retirarse a los 33 años.

El mundo del fútbol y Alvarado en particular, lamentan profundamente la temprana partida de la "Pepa".

