Cayó un prófugo que abusó de su hijastra durante siete años: el posteo de Facebook que lo delató

Un ciudadano peruano fue recientemente extraditado a Argentina para enfrentar cargos de abuso sexual: se lo acusa de haber cometido los delitos contra la hija menor de edad de su expareja durante un periodo que se extendió por siete años, desde 2013 hasta 2020, mientras residía en el territorio nacional. La grave situación fue revelada gracias a la denuncia efectuada por la madre de la víctima, quien dejaba a la niña al cuidado del acusado mientras cumplía con su jornada laboral.

A raíz de la denuncia, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53, bajo la dirección de la magistrada Érica Uhrlandt, emitió una orden de captura internacional contra el sospechoso. La División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones se encargó de iniciar la investigación, que se vio reforzada con la valiosa colaboración de Interpol-Perú para el intercambio de información. Los investigadores lograron localizar al prófugo en la ciudad peruana de Tacna, identificándolo mediante ciberpatrullajes en un perfil de la red social Facebook.

El sospechoso ya se encuentra en la Argentina.

La búsqueda se intensificó al considerar la posibilidad de que el individuo intentara cruzar la frontera hacia el vecino país de Bolivia para evadir a la Justicia. Ante este riesgo, las autoridades solicitó la detención formal por la vía diplomática, buscando garantizar su captura incluso si el sujeto lograba salir del Estado incaico. Esta estrategia preventiva fue fundamental para asegurar que el acusado, que había publicado imágenes de sí mismo con su familia, no pudiera escapar.

Finalmente, el proceso de extradición se concretó con el viaje de una comisión policial argentina a Perú, la cual se encargó de tomar la custodia del detenido y realizar su traslado. El operativo cumplió con todos los compromisos adquiridos por el Estado argentino y las directivas emanadas desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. El sospechoso ya se encuentra en Argentina, donde deberá comparecer ante y enfrentar el proceso judicial por los graves delitos que se le imputan.