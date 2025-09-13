Capturaron en Mar del Plata a un hombre que era buscado intensamente en Tandil

El hombre de 50 años era buscado en la localidad de Tandil por un robo.

En la noche del viernes, personal de la Comisaría Cuarta de Mar del Plata detuvo a un hombre de 50 años que tenía pedido de captura activa por una causa de hurto agravado de un vehículo abandonado en la vía pública.

El hecho ocurrió en Alberti y Perú, donde los efectivos que realizaban un patrullaje observaron una confrontación entre dos hombres. Al intervenir, constataron que uno de ellos era un policía de 29 años (que estaba fuera de servicio).

Al ser indagado, este último reconoció al otro como un mecánico que no había restituido un vehículo Peugeot Expert perteneciente a un amigo.

Al cursar los datos del sospechoso en el sistema informático, surgió que tenía una captura activa solicitada por la Justicia de Tandil y con intervención del Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de Santiago Vareta.

Tras la comunicación con las autoridades, se confirmó la vigencia del requerimiento y se ordenó el traslado del detenido a Tandil, donde deberá prestar declaración.