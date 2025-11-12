Caminaba por las vías y descubrieron que tenía un pedido de captura activa
Tiene 32 años. Lo atraparon tras un llamado al 911 y quedó alojado en la Unidad Penal N°15 de Batán.
Un aviso a la Central de Emergencias permitió a personal de la Comisaría Primera aprehender a un hombre de 32 años sobre quien pesaba un pedido de captura activa y que fue trasladado a la Unidad Penal N°15 de Batán.
Los oficiales llegaron al sector de vías entre Belgrano y Moreno, donde identificaron al sujeto que registraba un pedido de captura desde el martes solicitado por la Justicia de Ejecución Penal.
El hombre, cuyos datos personales no se dieron a conocer, registra procesos penales previos por tres robos, un robo agravado por el uso de arma, averiguación de ilícito e infracción a la ley de estupefacientes.
Desde el Juzgado de Ejecución Penal N°2 dispusieron que se haga efectiva la detención y que lo trasladen al complejo penitenciario de Batán.
