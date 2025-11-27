Sigue la violencia en escuelas: una maestra podría perder un ojo tras ser golpeada por la madre de un alumno

Al igual que este mes ocurrió en Mar del Plata, ahora en San Martín (Gran Buenos Aires) una maestra de primaria fue agredida a golpes por la madre de un alumno, quien la desfiguró, y ahora corre el riesgo de perder un ojo. No trascendió si la agresora fue detenida, pero los docentes del municipio convocaron un paro distrital y una movilización para reclamar mayor seguridad.

"Ya no podemos más, necesitamos que alguien cuide de los docentes", se lamentó una compañera de la docente agredida. La agresora aún no fue denunciada ni policial ni judicialmente.

"Se viene dando en todas las escuelas de San Martín", señaló la misma docente, llamada Carina. Ella es parte del plantel docente de la escuela 84 Teniente Benjamín Matienzo, del barrio Sarmiento. Allí, cuando la jornada del turno mañana de la escuela primaria llegaba a su fin y las maestras aprestaban a los menores para la salida, la madre de un alumno abordó a una docente, cuyo nombre no trascendió, la sacó por la fuerza a la calle y comenzó a agredirla físicamente.

Adelante de otros docentes, padres, allegados y los propios alumnos, la mujer asestó uno y otro golpe en el rostro de la maestra. Con especial ahínco, señalaron luego algunos testigos, en la zona de uno de los ojos de la docente. "Fue cuando estaban retirando a los chicos de la escuela. La madre la agarró y la sacó a la calle, y la agredió físicamente. La docente está con algunas lesiones y fue hospitalizada”, relató Alejandro, otro maestro de la escuela, ante un canal televisivo.

"Nos han insultado, pero esto que vi el día de ayer, jamás en mi vida lo vi", agregó Carina, la docente antes mencionada. La víctima fue trasladada a un centro de salud local, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta. Sin embargo, debido a la violencia de la agresión, corre el riesgo de sufrir gravísimas consecuencias. Eso lo consignó otra compañera: "La maestra está con un ojo comprometido, podría perderlo". Por el momento, según colegas de la agredida, no se radicó ninguna denuncia contra la agresora.

Por lo pronto, los docentes del municipio convocaron un paro distrital para reclamar por mayor seguridad en las aulas y las escuelas en general. Plegaron a esa medida de fuerza este jueves los gremios docentes AMET, FET, SADOP, SUTEBA, UDOCBA y UDA.