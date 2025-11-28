Alerta amarilla y naranja en 15 provincias: noviembre se despide con tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillas y naranjas vigentes para más de 15 provincias, anticipando el desarrollo de tormentas de variada intensidad durante el fin de semana, marcando el fin de noviembre.

Las lluvias y tormentas se extenderán sobre una franja muy amplia del territorio nacional, alcanzando tanto regiones centrales como el extremo norte del país.

Los eventos más adversos se darán entre la noche del sábado y la tarde del domingo. El organismo emitió alerta amarilla para decenas de localidades de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, y Chubut. En tanto, las tormentas más intensas se darán en Tucumán, Catamarca, sureste de Santiago del Estero, norte y sur de Córdoba, San Luis, este de San Juan, noreste de Mendoza, este de Neuquén y oeste de Río Negro, áreas que se encuentran bajo alerta naranja.

Las características más relevantes incluyen acumulados de lluvia en períodos muy cortos, ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y caída de granizo, favorecida por el fuerte contraste térmico de la atmósfera.

El tiempo para Mar del Plata

En este marco, el SMN anticipa la continuidad de un período de inestabilidad que se extenderá a lo largo del fin de semana con cielo algo a parcialmente nublado y bajas temperaturas.

Para este sábado, el pronóstico extendido da cuenta de una jornada sin precipitaciones y viento del este. Las temperaturas oscilarán apenas entre los 11 y 19 grados centígrados.