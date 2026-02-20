Se viene otro día de playa: el tiempo para este sábado en Mar del Plata

En la continuidad del período de buen tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa otra jornada con tiempo ideal para disfrutar de los últimos días de febrero en la playa en Mar del Plata.

Para la jornada de este sábado, el organismo comunicó que se presentarán condiciones estables con cielo despejado a algo nublado y tiempo fresco a cálido. Las temperaturas rondarán entre los 14 y 25 grados centígrados.

A su vez, el viento será moderado del norte, rotando al sector este y pudiendo alcanzar velocidades de hasta 22 kilómetros por hora.