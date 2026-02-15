¿Se viene la lluvia? Cómo estará el tiempo en Mar del Plata durante el Carnaval

Cómo estará el tiempo en Mar del Plata durante el Carnaval.

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el esperado fin de semana XL de Carnaval se verá teñido por cielos nublados y posibles lluvias. Aparentemente, los días próximos los turistas que eligieron Mar del Plata podrán recorrer los centros comerciales y gastronómicos que ofrece la ciudad y no así, la playa.

Hacia el final de la jornada del domingo se esperan precipitaciones y tormentas, entre un 40 y un 70% de probabilidades. Sin embargo, la temperatura se mantendrá en niveles agradables, con una máxima de 23°C y una mínima de 18°C.

El lunes las condiciones metereológicas mejorarían, con cielos parcialmente nublados y una máxima de 24°C. En la tarde el día llegaría a su mejor momento, con el cielo parcialmente despejado y sin probabilidades de lluvias.

Para el día martes, el pronóstico anuncia temperaturas del mismo valor que el lunes, pero se registrarán posibles precipitaciones entre la tarde y la noche. El panorama empeoraría para el miércoles, haciendo que el regreso a las obligaciones se presente con tormentas.