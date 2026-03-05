Con más viento que ganas de vivir: el pronóstico de un viernes gris en Mar del Plata

El cielo estará mayormente nublado y las fuertes ráfagas serán una molestia en Mar del Plata.

Luego de una jueves marcado por un abrupto descenso de la temperatura, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una jornada ventosa y algo fresca en Mar del Plata, y habrá que aguardar para que las condiciones sean más favorables.

De acuerdo al organismo, el día se despedirá con 15°, el cielo cubierto y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) del sector este, lo que se repetirá y opacará al viernes en la ciudad.

Es que, partiendo de los 21° de máxima y 14° de mínima, sumado a que el viento correrá intensamente desde la mañana hasta la noche, el estado del tiempo no se presenta favorable antes del inicio del fin de semana.

Con una velocidad máxima de 50 km/h, soplará del mismo sector sin modificaciones a lo largo de toda la jornada, aunque se volverá aún más fastidioso por la noche, cuando las ráfagas alcancen hasta los 59 km/h.

En tanto al fin de semana, la buena noticia es que el SMN no prevé precipitaciones, pero las máximas serán iguales y apenas escalarán hasta los 22°.