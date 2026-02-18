Jueves de paro: cómo estará el tiempo en Mar del Plata

En el marco de un jueves signado por el paro y movilización que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada algo inestable para Mar del Plata y la zona.

De acuerdo al pronóstico del organismo, este jueves habrá tiempo templado con temperaturas que rondarán entre los 18 y 24 grados centígrados.

Durante la madrugada y mañana podrían registrarse algunas precipitaciones en forma de chaparrones, aunque con el correr de las horas el cielo quedará parcialmente cubierto.

El viento rotará del noreste al sureste pudiendo alcanzar velocidades de hasta 22 kilómetros por hora.

El tiempo será propicio para ir a la playa y disfrutar de actividades al aire libre. En tanto, los manifestantes que se movilicen por la tarde en rechazo a la reforma laboral no sufrirán con el calor.