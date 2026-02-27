Antes del inicio de clases, se voló el techo de una escuela y buscan dónde cursar: "No se puede estudiar en un patio"

"Realmente no sabemos qué va a pasar", les dijeron a 0223 sumamente preocupadas las familias. La escuela municipal 26 Alfonsina Storni sufrió los embates de un temporal que azotó a Mar del Plata en diciembre, los vientos se llevaron el techo a cuestas y el drama todavía no terminó: presupuestaron para arreglar la construcción pero todavía no comenzaron las obras.

El próximo lunes inicia el ciclo lectivo 2026 en el partido de General Pueyrredon y volver al edificio de la escuela, lamentablemente, no es la mejor oportunidad para las familias. "Nos dieron la opción de dar clases en la sociedad de fomento o en un club, pero no estamos de acuerdo en que se den clases afuera de la escuela", expresaron.

Según comentaron, una constructora pasó el presupuesto de la obra pero jamás volvieron a la avenida Jacinto Peralta Ramos 615, donde se encuentra el edifico de la institución educativa. Ahora buscan respuestas de "la inspectora que asumió a su cargo antes de ayer".

Entre los argumentos que refieren un peligro para sus hijos e hijas, las familias dijeron que son alrededor de 40 alumnos y tes acompañantes terapéuticos. Por su lado, desde el Consejo Escolar respondieron que la obra está por comenzar y la empresa a cargo ya contratada.

Mientras tanto, las madres y los padres contaron a este medio que lo que proponen las autoridades es una rotación de aulas o empezar las clases en otros espacios a los habituales, como alternativa. "No se puede estudiar en un patio", reclamaron a días de un comienzo que aún es incertidumbre.