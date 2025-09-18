Lanzan nuevos vuelos a Brasil pero no incluyen a Mar del Plata: "Esto afecta a la ciudad"

Mar del Plata es una de las ciudades más afectadas por la falta de turismo interno. Foto: 0223.

Esta semana la aerolínea de bandera nacional, Aerolíneas Argentinas, anunció que sumaría vuelos a Brasil y lanzó una nueva ruta que conectará Buenos Aires y Rosario con Buzios-Cabo Frío. La noticia fue celebrada por muchos usuarios pero operadores y referentes locales advirtieron que afectará enormemente al turismo interno.

La novedad se da en el marco de un turismo emisivo que creció en los últimos meses y que tuvo una repercusión muy marcada en las recientes vacaciones de invierno, donde los principales destinos del país sufrieron una merma de visitantes considerable.

"Hace mucho reclamamos más vuelos para Mar del Plata y en lugar de darle más oportunidades a nuestra ciudad y a los destinos del interior, se termina ampliando la conectividad para que los argentinos se vayan al exterior. Va en detrimento de nuestra industria", reclamó la oposición desde el Concejo Deliberante de General Pueyrredon.

De hecho, según los datos oficiales del Indec durante los primeros siete meses de 2025, la Argentina recibió una fuerte caída en la llegada de visitantes internacionales y, al mismo tiempo, registró un notable incremento en los viajes de residentes hacia el exterior: entre enero y julio llegaron 1,6 millones menos de extranjeros y salieron 4,4 millones más de argentinos afuera.

"Estamos teniendo una política aerocomercial tan errática que lo que promociona son viajes a Brasil y Aruba en lugar de hacerlo a los principales destinos del país. La situación que vive el sector en su conjunto es crítica y se debe al modelo económico y a las decisiones políticas que se toman en esta materia. Hace 17 meses que los números del turismo vienen cayendo continuamente en sus tres pilares más importantes: el interno, e receptivo y el emisivo. Por ejemplo, Mar del Plata recibe cada vez menos turistas y eso se nota", aseguró en Extra (102.1) Sergio Castro, exDirector Nacional de Planificación y Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo de la Nación.

Para el referente, esto se debe al esquema económico y el retraso cambiario que afectan a a la ciudad, pero también a la desestacionalización del turismo que implica una fuerte crisis hotelera y comercial para quienes trabajaban durante todo el año.

"La pandemia que fue una crisis tremenda para el turismo en todo el país y salimos rápidamente apostando al consumo anualizado y los incentivos a través de los distintos programas. Pero ahora llegamos a la locura de que en 20 meses se perdieron en la balanza comercial turística el equivalente al 50% del crédito del FMI. Entonces, esto no es un problema del turismo, es un problema del modelo", añadió.

Instalada la polémica, distintos operadores turísticos y referentes del sector buscan que el Gobierno nacional aplique nuevos beneficios de cara a la próxima temporada para evitar una nueva competencia desleal ante los destinos internacionales.