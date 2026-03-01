Video: así fue el impactante choque en avenida Luro y 180

Una camioneta Amarok cruzaba la intersección de avenida Luro y 180 cuando un Chevrolet Corsa impactó de lleno contra la puerta delantera del acompañante.

Según las imágenes a las que tuvo acceso 0223, se puede ver como el vehículo de menor porte no disminuyó la velocidad cuando varios autos pasaban por la avenida.

Personal del SAME tuvo que asistir a los conductores y trasladarlos al Hospital Interzonal General de Agudos para su control por politraumatismos.

Efectivos policiales trabajaron en el lugar para determinar los hechos. El tránsito fue reducido por unas horas hasta que finalizó el peritaje.