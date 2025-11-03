Horror: un conductor ebrio atropelló y mató a una pareja en un brutal accidente

Un trágico accidente ocurrido en la localidad bonaerense de José C. Paz dejó como saldo la muerte de una pareja y tres niños heridos. El siniestro tuvo lugar el viernes por la noche en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, cuando una camioneta Volkswagen Amarok embistió de lleno a un Renault 12 en el que viajaba una familia. El impacto fue tan violento que ambos vehículos quedaron incrustados y las víctimas debieron ser rescatadas por bomberos.

A raíz del choque, Renzo y Eliana Benítez fallecieron en el acto, mientras que sus hijos de 7, 11 y 14 años sufrieron heridas graves. Los menores fueron trasladados de urgencia al hospital local y luego derivados a los hospitales Gutiérrez y Garrahan. La mayor de los hermanos se encuentra en estado crítico con múltiples fracturas y traumatismos. El operativo de rescate demandó varios minutos debido a la magnitud del impacto y la deformación del coche familiar.

El conductor de la Amarok, identificado como Michael Jean Carballo, fue asistido en el lugar pero no sufrió lesiones graves. Sin embargo, el test de alcoholemia que se le practicó arrojó un resultado alarmante: 3,01 gramos de alcohol en sangre, más de seis veces el límite permitido. También se le realizaron análisis de sangre y orina para confirmar la intoxicación. Tras los resultados, la Justicia ordenó su inmediata detención.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona para determinar la mecánica del siniestro. Según las primeras versiones aportadas por testigos, el Renault 12 habría cruzado con el semáforo en rojo, aunque la camioneta circulaba a una velocidad muy superior a la permitida. La Fiscalía intenta establecer si el exceso de velocidad y el estado de ebriedad del conductor fueron las causas determinantes del impacto fatal.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos voluntarios, personal de Tránsito y ambulancias del SAME. También intervino el Centro de Monitoreo municipal para coordinar las tareas de rescate y asistencia. La causa quedó a cargo del fiscal Rubén Moreno, de la UFI N°4 de San Martín, quien imputó a Carballo por “doble homicidio culposo agravado y lesiones”. Mientras tanto, familiares y vecinos de las víctimas reclaman justicia y la aplicación de una condena ejemplar.