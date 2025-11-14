Operadores del COM detectaron un auto robado: los ocupantes bajaron con las manos en alto
Un Fiat Uno que había sido sustraído en mayo fue perseguido e interceptado en Fortunato de la Plaza y Gianelli. El conductor fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia.
14 de Noviembre de 2025 15:33
La Municipalidad de General Pueyrredon -a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM)- activó un alerta este viernes por un por un Fiat Uno que había sido robado el 21 de mayo.
A través del seguimiento en tiempo real de las cámaras, los operadores fueron informando cada movimiento y ubicación del rodado, mientras el personal policial siguió las indicaciones.
En ese sentido, la persecución culminó en Fortunato de la Plaza y Gianelli, donde el automóvil fue interceptado. Además, se procedió a la aprehensión de su conductor y el rodado fue secuestrado por la Comisaría Tercera.
