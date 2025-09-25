Bomba: un famoso conductor confirmó su separación en vivo y en directo

A dos semanas de su fuerte respuesta al periodista Pampito, quien había afirmado que su relación con Milett Figueroa estaba terminada desde hacía rato, Marcelo Tinelli reveló en su ciclo de streaming que se separó de la modelo peruana luego de dos años de romance. Los rumores de ruptura comenzaron en 2024, una vez que finalizó el "Bailando", pero el conductor seguía insistiendo que estaban juntos.

Por ello, apuntó contra el comunicador de "Puro Show" en las redes sociales con un posteo que después borró. El presentador del ciclo de espectáculos había afirmado que el ex presidente de San Lorenzo y la modelo seguían juntos con el solo objetivo de no spoilear el final de la segunda temporada de "Los Tinelli", el reality de Prime Video en el que ambos se separan para la cámara.

“Antes de cerrar solo quiero mandarle un beso a Milett. Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado”, anunció el histórico animador de "Showmatch" mientras una de sus panelistas le preguntaba si estaba bien. “Sí, y le mando un beso a ella que también está muy bien”, respondió. “Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Lo quería decir acá, en mi programa, así que le mando un beso gigante", sentenció.

"El amor que le tengo no cambiará, se va a modificar, a ponerse en otro lugar, y creo que ella a mí también. Hemos llegado a un final de ciclo muy lindo”, agregó Tinelli, quien en 2022 también se separó de Guillermina Valdés, a pocos días del comienzo de "Canta conmigo ahora". Luego, Marcelo le dio la palabra a su hija Cande, de quien se rumoreaba que no se llevaba nada bien con la modelo. “Gracias… Gracias, Milett”, cantó la ex de Coti Sorokin, parafraseando al “Maestruli”.