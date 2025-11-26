Una camioneta la chocó en la avenida Tejedor, se dio a la fuga y le fracturó el codo: busca identificar al responsable

Una joven fue atropellada por una camioneta cuando andaba en bicicleta por la avenida Tejedor y comenzó a difundir el video del choque en redes sociales con el objetivo de identificar al conductor, que inmediatamente se dio a la fuga. La mujer se fracturó el codo y sufrió múltiples golpes en otras zonas del cuerpo, principalmente en las rodillas.

El hecho ocurrió el pasado 29 de octubre alrededor de las 19, cuando la ciclista se desplazaba por la avenida Tejedor y antes de llegar al cruce con Sagastizabal fue impactada por lo que sería una Fiorino, que no detuvo la marcha y se dio a la fuga.

Al ser chocada por el vehículo, la víctima cayó sobre el asfalto y quedó debajo de otro auto que se encontraba estacionado. Sin embargo, no hubo testigos y la única filmación es de la mano de enfrente, lo que además hace imposible visualizar la patente del rodado.

Por este motivo, Brenda publicó las imágenes en redes sociales, en busca de ayuda y de alguien que reconozca descifrar el logo de la camioneta.



A la ciclista tuvieron que operarle el codo y ponerle "dos clavos y un alambre".

Además, según le comentó a 0223, sintió el impacto en la espalda y cayó debajo del auto estacionado, lo que le produjo "golpes sobre todo las rodillas y los tobillos", y la fractura del codo izquierdo, donde en la intervención le pusieron "dos clavos y un alambre". También podría tener una lesión en la mano y la muñeca.

"Después del accidente, realicé la denuncia en la Comisaría Séptima y el caso se elevó a la fiscalía, pero quedaron en comunicarse y sigo a la espera. Por eso decidí mover el video para encontrar a alguien que lo conozca", explicó la damnificada, quien comenzó a hacer la rehabilitación y espera por un mensaje que la ayude a identificar al responsable.