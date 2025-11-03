Cómo evitar estafas y aprovechar hasta 50% de descuento en el CyberMonday 2025

Junto con las oportunidades también crecen los intentos de fraude digital. Cómo evitarlas.

El CyberMonday 2025 ya está en marcha y, como cada año, miles de usuarios de todo el país aprovechan las promociones especiales de los comercios online. Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), el evento se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre y promete miles de productos con rebajas en tecnología, indumentaria, viajes, electrodomésticos y más.

Pero junto con las oportunidades también crecen los intentos de fraude digital. Por eso, expertos en ciberseguridad y defensa del consumidor recomiendan extremar los cuidados a la hora de comprar por internet.

Claves para comprar de forma segura

Desde la propia organización del CyberMonday aconsejan ingresar siempre al sitio oficial del evento (cybermonday.com.ar) o directamente a las tiendas reconocidas que figuran en el listado de marcas adheridas. Nunca se recomienda seguir enlaces que llegan por mail, SMS o redes sociales, ya que pueden dirigir a sitios falsos.

También es importante verificar que la página tenga el candado de seguridad (https), que los datos del comercio sean claros y que ofrezca políticas visibles de envío, devolución y contacto.

Otra recomendación básica: desconfiar de ofertas “demasiado buenas para ser verdad”. Los ciberdelincuentes suelen aprovechar estos días para lanzar campañas falsas con rebajas imposibles o urgencias falsas del tipo “últimas unidades” o “solo por hoy”.

Para mayor protección, se sugiere activar la verificación en dos pasos en las plataformas de pago, evitar transferencias directas a desconocidos y conservar siempre el comprobante de la compra.

Cómo conseguir descuentos reales

Más allá de las precauciones, el CyberMonday puede ser una buena oportunidad para ahorrar si se planifica con tiempo.

Los especialistas recomiendan hacer una lista de productos necesarios y conocer sus precios habituales antes del evento, para poder comprobar si la rebaja ofrecida es genuina. También conviene registrarse previamente en las tiendas que interesan, ya que muchas lanzan ofertas flash o anticipadas para sus suscriptores.

Además de los descuentos directos, los bancos y billeteras virtuales ofrecen promociones adicionales. En algunos casos, se pueden conseguir hasta 40% de ahorro acumulando beneficios: rebaja del comercio + reintegro bancario + cuotas sin interés.

Otras estrategias útiles son aprovechar los combos 2x1 o 3x2, los cupones de regalo y los envíos gratis. A veces, el verdadero ahorro está en la combinación de varias promociones más que en el porcentaje de descuento individual.

Comparar, planificar y comprar con criterio

Según la Cace, durante el CyberMonday los consumidores pueden acceder a ofertas reales si comparan precios entre distintos sitios y actúan con precaución. “El evento tiene miles de oportunidades, pero es clave que los usuarios ingresen por los canales oficiales y no se dejen llevar por los impulsos”, explicaron desde la entidad.