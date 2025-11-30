Dramático video: un colectivo atropelló a un inspector y lo pasó por encima

Un impactante accidente ocurrió en las últimas horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando un inspector fue atropellado por un colectivo que realizaba una maniobra marcha atrás en plena terminal de Liniers. El episodio generó conmoción entre los pasajeros y transeúntes.

El hecho se produjo en la dársena de la línea 34, ubicada sobre la calle Viedma, una zona de alto flujo vehicular y peatonal. En las imágenes se ve al inspector saludando y haciendo señas a los choferes que circulaban por el sector, mientras controlaba el movimiento de los coches.

En ese momento, un colectivo comenzó a retroceder para acomodarse frente a los pasajeros que esperaban en la parada. Sin embargo, el conductor no advirtió la presencia del inspector detrás de la unidad y lo embistió, arrollándolo de espaldas.

Según muestra el video, el hombre cayó al suelo y quedó debajo del paragolpes. En una reacción desesperada, se dio vuelta, quedó boca arriba y golpeó con fuerza la parte delantera del vehículo para alertar al chofer. A su alrededor, los testigos comenzaron a gritar: “¡Pará, pará! ¡Lo pisaste a un tipo!”, mientras pedían asistencia inmediata.

Las personas que se encontraban en la dársena corrieron hacia el colectivo para advertirle al conductor y auxiliar al inspector. Aún no trascendió el parte médico oficial ni el estado de salud del trabajador, aunque las imágenes muestran que logró moverse después del impacto.