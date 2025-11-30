Cómo es el nuevo programa de entrega de plantines para promover la producción de huertas

Tras el cierre del programa Pro Huerta, el Gobierno bonaerense decidió encarar un nuevo sistema de promoción de cultivos y fácil acceso a la producción en pequeña escala, con un cambio fundamental en el esquema original.

Huertas Urbanas Bonaerenses fue relanzado esta semana y, en ese marco, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, habló sobre la entrega de plantines producidos por agricultores familiares, en reemplazo del histórico programa dado de baja por el Gobierno nacional en abril de 2024.

El programa reemplaza el cerrado por el Gobierno nacional.

"Pro Huerta fue una política nacional orientada a promover huertas urbanas (domiciliarias y comunitarias) con fuerte participación técnica del Inta. Tras la llegada del gobierno de Javier Milei, primero se anunció una revisión del programa y, poco después, su cierre definitivo. La verdad es que tenía muchísima inserción en todo el país y un conjunto de facetas muy importantes. No solo se trataba de producir alimentos de cercanía, sino también de educación, de hábitos alimentarios y de acceso a una alimentación más saludable”, explicó el funcionario en diálogo con Extra (102.1).

La respuesta provincial: intensificar el programa bonaerense de huertas

El ministro detalló que en 2023 la Provincia había lanzado el Programa de Huertas Urbanas Bonaerenses para complementar al Pro Huerta nacional. Tras la clausura de este último, la gestión bonaerense decidió ampliarlo y reforzarlo.

Tras el fin de Pro Huerta, la Provincia refuerza las huertas comunitarias y reparte plantines

“Hoy estamos llegando a huertas colectivas y comunitarias en escuelas, hospitales, clubes, sociedades de fomento, asociaciones de jubilados. Se busca promover la producción local de alimentos, pero también brindar herramientas educativas y, en muchos casos, abrir posibilidades de salida laboral”, señaló Rodríguez.

Plantines en lugar de semillas: un cambio para facilitar el trabajo de las instituciones

El ministro explicó que, a diferencia del esquema original de Pro Huerta (basado en la entrega de semillas), el programa bonaerense distribuye plantines listos para trasplantar.

“Los comentarios que recibimos indicaban que era más útil trabajar con plantines. Eso agiliza el proceso, obliga a trasplantar rápido y permite obtener alimentos más pronto. Además, acompañamos con asistencia técnica, folletería y material informativo sobre cuidados y condiciones necesarias para cada huerta”, aseguró.

Actualmente, el programa tiene presencia en casi 120 de los 135 municipios bonaerenses, con un alcance provincial que se sigue ampliando.

Distribución en Mar del Plata y vínculo con la Universidad

Rodríguez confirmó que esta semana se entregaron plantines a más de 40 huertas vinculadas a jardines, escuelas primarias y secundarias, hospitales y distintas organizaciones sociales de Mar del Plata y la zona. La actividad se realizó en articulación con la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Los cultivos entregados corresponden a la campaña primavera-verano e incluyen una amplia variedad: brócoli, lechuga, acelga, remolacha, zucchini, tomate, morrón y verdeo, entre otros.

Además, el funcionario destacó que los plantines son producidos por trabajadores de la agricultura familiar, un sector que atraviesa un momento difícil por la caída de la demanda interna y el aumento de los costos. “Este programa también los beneficia a ellos, porque les permite sostener su actividad y cerrar un círculo virtuoso que va desde la producción hasta la llegada de alimentos a las instituciones”, afirmó.