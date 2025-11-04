Dijo que era una testigo, le dejó un teléfono falso y vieron por las cámaras que fue la que chocó el auto

Una llamativa e indignante historia nos contó Belén. Pasadas las 10 y media de la mañana del lunes, comenzaba su semana como cualquiera otra. Pero la normalidad se vio alterada cuando escuchó un ruido desde el interior de su casa: había estacionado el auto en la calle y sospechó lo que finalmente comprobó.

Le chocaron el auto. Aunque lo sorprendente de su relato no fue la descripción del siniestro. "La persona que me chocó se bajó de su vehículo, se hizo pasar por una testigo y me dejó un número de teléfono falso". Belén lo corroboró minutos después. Discó el celular que le pasaron y el número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. Chequeó en las cámaras de seguridad y entendió lo que había pasado.

La Jeep que impactó contra el auto estacionado.

La señora que se hizo pasar por testigo circulaba con su Jeep por la calle, se llevó puesto el Peugeot de la damnificada y frenó. Cierto es que pensó rápido la estrategia que (pensaba) la liberaría de culpas. Le tocó timbre y desplegó su actuación.

Belén compartió lo vivido en las redes sociales, buscando dar con la mujer para pedirle explicaciones o al menos el seguro. Mientras, ve su auto destrozado en la trompa después de una mañana de lunes que le cambió el humor de la semana.