Golpes, insultos y expulsión: el violento episodio que sacude al básquet húngaro

El básquet de Hungría atraviesa un momento de escándalo tras la violenta agresión del estadounidense Jericole Hellems a un hincha de su propio equipo.

El básquet húngaro quedó envuelto en una polémica sin precedentes tras el violento episodio protagonizado por Jericole Hellems, alero estadounidense de 26 años, quien fue expulsado del Zalakerámia ZTE luego de agredir físicamente a un hincha de su propio equipo. El hecho ocurrió después de la derrota por 83-90 ante el Kometa-Kaposvar, la cuarta caída consecutiva del conjunto de Zalaegerszeg en la liga nacional.

Según reportó la cadena M4 Sport, la situación se desató cuando los jugadores del ZTE se acercaron a saludar a la afición tras el encuentro. En medio de los reproches de algunos fanáticos por el flojo rendimiento del equipo, Hellems discutió con un seguidor y terminó golpeándolo en el rostro, generando un caos en el estadio. Compañeros y personal de seguridad debieron intervenir rápidamente para separar al jugador y evitar un conflicto mayor.

Horas después, la dirigencia del Zalakerámia ZTE publicó un comunicado oficial contundente. “Tras el último partido, uno de nuestros jugadores cometió una grave falta antideportiva al agredir a un espectador. Desde ese momento ya no forma parte del equipo, ya que hemos rescindido su contrato”, anunció la institución. Sin embargo, el texto también reconoció que se investigarán las causas del incidente: “No queremos eludir responsabilidades. Analizaremos todas las grabaciones y testimonios para determinar qué llevó a esta situación”.

El escándalo provocó una crisis interna dentro del club. La dirigencia confirmó además la salida del entrenador Tamas Bencze, quien se mostró consternado por lo ocurrido. “Los partidos deben ser una celebración, no un espacio para la violencia. Todos queremos ganar, pero este tipo de comportamientos son inaceptables”, declaró el técnico saliente. Su reemplazo será el entrenador griego Kostas Mexas, quien asumirá el desafío de levantar el nivel del equipo y recomponer la relación con la hinchada.

Hellems había llegado a Hungría para la temporada 2025-26 con experiencia previa en la NCAA, la G-League y algunas ligas europeas. En sus seis presentaciones con el ZTE, promedió 11,8 puntos y 3,8 rebotes por partido, pero el rendimiento colectivo del equipo fue muy pobre, con solo una victoria en nueve encuentros. La presión de los fanáticos y la falta de resultados terminaron generando un ambiente insostenible.

El caso generó una fuerte repercusión en los medios deportivos de Hungría y en Europa, que condenaron la agresión y reclamaron mayores medidas de seguridad y contención emocional para los jugadores. Mientras tanto, el ZTE intenta dejar atrás el episodio y reenfocarse en lo deportivo, aunque el impacto de la violencia amenaza con dejar una huella profunda en el presente del básquet húngaro.