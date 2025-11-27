Argentina comenzó con el pie derecho: claro triunfo ante Cuba

La Selección Argentina ganó a su par cubano por 80 a 68 en el partido que disputaron en el estadio Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, por el primer partido clasificatorio al Mundial de Qatar 2027.

Con el triunfo, el seleccionado argentino abrió el grupo D de las eliminatorias americanas en la primera posición con dos puntos, uno más que Cuba, mientras que Uruguay y Panamá, los otros dos integrantes de la zona, todavía deben jugar por la primera fecha.

El arranque del partido tuvo cierta paridad, aunque el conjunto argentino tomaría ventaja, tanto en el marcador como en el juego, rápidamente. El conjunto argentino tuvo buenas circulaciones que se acentuaron con el ingreso desde el banco del base Facundo Campazzo, uno de los lideres de la Selección y reconocido a nivel mundial por su capacidad para encontrar líneas de pase y asistir. El combinado argentino, dirigido en esta ocasión por el entrenador Nicolás Casalánguida, ante la ausencia de Pablo Prigioni por motivos de visado, intentó presionar alto desde el primer parcial, aunque sin demasiada intensidad, y tuvo un buen rendimiento durante toda la noche en el apartado de los rebotes ofensivos. El primer cuarto terminó aventajando a los visitantes por 21-13.

Cuba tuvo un buen inicio en el segundo cuarto, alternando buenas defensas con algunos doble y falta, y recortando la diferencia hasta igualar el partido en los primeros minutos. Luego de un tiempo muerto pedido por Casalánguida, el seleccionado nacional pudo volver a ajustar las marcas, haciendo que sus rivales pierdan efectividad y volviéndose a escapar en el marcador. Argentina cerró el primer tiempo con una penetración del escolta Gonzalo Corbalán, que corrió a toda velocidad con seis segundos para el final, esquivó al base Karel Guzmán, incluso haciéndolo caer al piso, y conectó una bandeja flotadora que sentenció el marcador en 41-32 al final del segundo cuarto.

El tercer cuarto tuvo un desarrollo similar al anterior, con los cubanos imponiéndose en los primeros minutos, principalmente porque las ofensivas argentinas comenzaban a ser repetitivas y a menor intensidad, con Campazzo y el alero Gabriel Deck afectados por haber realizado un largo vuelo desde Bulgaria en las últimas horas, por sus compromisos con el Real Madrid español. Esta monotonía en ataque del equipo argentino se empezó a romper en el último cuarto, cuando la Selección dejó de abusar del pick and roll y las combinaciones largas y empezó a sorprender, con algunos alley-oops de gran factura, definidos por el pivot Francisco Caffaro y Corbalán, entre otros.

A menos de un minuto del final del partido, una bandeja de Campazzo y una volcada de Caffaro en la última posesión ampliaron la ventaja obtenida por Argentina, que se llevó el triunfo por 80-68 en la primera ventana clasificatoria al Mundial de Qatar 2027. Las grandes figuras del conjunto argentino fueron Gonzalo Corbalán, con 19 puntos y 7 rebotes, y Francisco Caffaro, que completó un doble doble: 18 puntos, 10 rebotes y dos asistencias, además de un 63% de efectividad en los tiros de cancha, mientras que en el local se destacó el guardia Karel Guzmán, el goleador de la noche, que convirtió 22 puntos y capturó seis rebotes.

