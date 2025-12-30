Un famoso actor porno fue detenido por grabar escenas de sexo con una menor: la fortuna en dólares que acumuló

La situación judicial de Lucas Nahuel Jerez, conocido en la industria del cine para adultos como “Focu69”, se agravó tras el pedido de elevación a juicio por parte de la fiscalía de La Matanza. El acusado permanece detenido desde marzo, enfrentando cargos por explotación sexual, trata de personas y filmación de escenas con menores. La investigación sumó recientemente a una tercera víctima, una joven madre que habría sido captada mediante engaños sentimentales para luego ser prostituida por el imputado.

Un informe del Departamento Técnico del Cibercrimen reveló movimientos financieros sospechosos en la billetera virtual del detenido, la cual operaba con una fintech local. Las pericias detectaron más de 4.190 transacciones dirigidas hacia una cuenta desconocida, acumulando una cifra superior a los 62.000 dólares. Los investigadores sospechan que Jerez utilizaba las ganancias de sus videos en plataformas como OnlyFans para adquirir criptomonedas y evadir así los controles cambiarios vigentes durante su actividad.

La Policía Bonaerense incautó diversos elementos de prueba.

Qué se descubrió en los allanamientos en Ramos Mejía

Durante los allanamientos realizados en su domicilio de Ramos Mejía, la Policía Bonaerense incautó diversos elementos de prueba, incluyendo juguetes sexuales, lubricantes y dinero en efectivo. El expediente también detalla la existencia de un grupo privado de Telegram que el acusado administraba para ofrecer servicios sexuales y contenido explícito de sus víctimas. La causa se inició gracias a una denuncia a la línea 145, donde se alertó sobre el control que el actor ejercía sobre las jóvenes para lucrar con su imagen.

A pesar de la contundencia de las pericias psicológicas que confirman el daño sufrido por las denunciantes, el caso presenta una particularidad compleja con la primera víctima. Según fuentes judiciales, la mujer desistió de la acusación en Tribunales y mantiene visitas frecuentes al penal donde se encuentra alojado su presunto captor. No obstante, la fiscalía mantiene la calificación de facilitación de la prostitución y proxenetismo, asegurando que existen pruebas suficientes para lograr una condena firme en el futuro juicio oral.