Peñarol confirmó la captación de tres jovenes talentos y uno tiene apellido muy conocido

En el marco del Programa de Captación de Talentos, el Club Atlético Peñarol informa la incorporación de los jóvenes jugadores Juan Cruz Locatelli, Andrés López y Ceferino Cotrofe, quienes se integran al proyecto formativo de la institución.

Juan Cruz Locatelli tiene 16 años y 1,97 metros de altura (19 de noviembre de 2009), se incorporó al club proveniente de Huracán de Tres Arroyos. Aunque es el único que no proviene de un club de nuestra ciudad, es el más conocido por ser el hijo de Juan Manuel Locatelli, campeón del Súper 8 y la Liga de las Américas con el club. Los otros dos son Andrés López, de 15 años y 1,98 metros (10 de junio de 2010), que dio sus primeros pasos formativos en Kimberley y Ceferino Cotrofe, de 14 años y 1,82 metros (1 de julio de 2011), que llega desde Unión de Mar del Plata.

Estas incorporaciones ratifican la política deportiva de Peñarol, orientada a potenciar el desarrollo integral de jóvenes talentos y a consolidar un camino formativo sólido. El objetivo es nutrir a las categorías formativas y continuar el proceso de formación para que, a futuro, los jugadores puedan proyectarse hacia la Liga Próximo y el equipo de Liga Nacional, siempre bajo la identidad y los valores del club.

El secretario del Club Atlético Peñarol, Dr. Marcelo Lagana, uno de los responsables del Plan de Captación y Reclutamiento, destacó el alcance y la importancia del proyecto al señalar que “hemos vuelto a posicionar a Peñarol como un lugar de referencia para que chicos y familias de todo el país nos elijan para desarrollarse como jugadores profesionales de básquet, tal como ocurrió en su momento con Facundo Campazzo, Juani Marcos, Marcos Mata, Tomás Monacchi y tantos otros jóvenes que se formaron en nuestras categorías menores”.

Además, subrayó que el trabajo del club va más allá de lo deportivo: “Confiamos plenamente en nuestro staff técnico, pero también entendemos que la formación es integral. Por eso ponemos un fuerte énfasis en la alimentación, en viviendas cómodas y acordes a la vida del deportista, en la educación en un colegio privado con acompañamiento permanente y en el sostén de un equipo de psicología deportiva que acompañe su crecimiento personal y profesional”.

Por su parte, el preparador físico de la institución, Gustavo Cuello, se refirió a las primeras evaluaciones realizadas y destacó que “se trata de tres jugadores que, para su edad, presentan capacidades físicas muy desarrolladas y, lo más importante, un enorme potencial de crecimiento, con un margen de mejora muy significativo”.

