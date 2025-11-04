Otro caso de violencia escolar: alumno le tiró agua hirviendo al preceptor y la institución tomó una polémica medida

En el colegio aparecieron carteles que exigen decisiones más estrictas para con el alumno.

Un grave caso de violencia escolar sacudió a la comunidad educativa del colegio San Buenaventura de Río Cuarto, Córdoba, cuando un estudiante de sexto año agredió a un preceptor al lanzarle agua hirviendo.

Ante este hecho, el docente no regresó a la escuela y está bajo tratamiento psicológico. En tanto, el alumno fue suspendido por tres días y se determinó su cambio de división, según trascendió.

Si bien el episodio tuvo lugar el miércoles pasado, la institución se pronunció al respecto el último lunes mediante un comunicado oficial en el que expresaron su preocupación por el hecho y pidieron preservar las identidades del estudiante y del preceptor.

“Como Comunidad Educativa queremos compartir que hoy nos encontramos muy movilizados y ocupados en cuidar a cada uno de los miembros de nuestra Escuela. Por ello, deseamos clarificar algunas versiones que han comenzado a circular en relación con un hecho puntual ocurrido dentro del Establecimiento entre un alumno y un preceptor”, reza el inicio del comunicado.

Y agrega en relación a la agresión: “Corresponde precisar que se trató de un episodio en el que un estudiante arrojó agua caliente sobre un preceptor, situación que fue atendida y contenida por las autoridades de la Escuela. En este momento, continuamos trabajando institucionalmente con las partes involucradas y todos los actores de nuestra Institución”.

Asimismo, en la jornada del lunes aparecieron carteles en el ingreso del colegio que expresaron apoyo al docente atacado y medidas disciplinarias más graves para el estudiante involucrado.